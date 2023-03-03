Месси получил невероятное предложение из Саудовской Аравии

“Аль-Иттихад” проявляет интерес к нападающему “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионелю Месси, сообщает Marca.

По сведениям источника, саудовский клуб намерен переманить футболиста бесплатно следующим летом, когда у него завершится контракт с парижанами. “Аль-Иттихад” готов платить форварду зарплату в размере 94 миллионов долларов в год.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 28 матчей во всхе турнирах, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач.

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