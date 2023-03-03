В Аргентине неизвестные совершили нападение на супермаркет жены Месси (фото)

В Аргентине неизвестные совершили нападение на супермаркет сети Único, которым владеет семья супруги Лионеля Месси.

Вооруженное нападение было совершено в 3:20 утра по местному времени.

По данным полиции, неизвестные обстреляли супермаркет на улице Лавалле в Росарио.

На дверях злоумышленники оставили послание самому футболисту: “Месси, мы ждем тебя. Явкин (мэр Росарио Пабло Явкин) – наркоторговец, он тебе не поможет”.