Месси, Ди Мария и Лаутаро вызваны в сборную Аргентины на ближайшие матчи

Пресс-служба Федерации футбола Аргентины на официальном сайте опубликовала список футболистов, которые вызваны в национальную сборную для участия в ближайших матчах.

Главный тренер сборной - Лионель Скалони вызвал в команду 32 игроков. Аргентина сыграет в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против сборных Эквадора (8 сентября) и Боливии (12 сентября).

Вратари: Хуан Муссо («Аталанта»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Вальтер Бенитес (ПСВ), Франко Армани («Ривер Плейт»);

Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Херман Песселья («Бетис»), Гонсало Монтьель («Ноттингем Форест»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Маркос Сенеси («Борнмут»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Николас Отаменди («Бенфика»), Николас Тальяфико («Лион»), Лукас Эскивель («Атлетико Паранаэнсе»);

Полузащитники: Леандро Паредес («Рома»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Гидо Родригес («Бетис»), Факундо Буонанотте («Брайтон»), Энцо Фернандес («Челси»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Бруно Сапелли («Атлетико Паранаэнсе»), Алан Веласко («Даллас»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»);

Нападающие: Лукас Бельтран, Николас Гонсалес (оба – «Фиорентина»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Анхель Корреа («Атлетико»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Лионель Месси («Интер Майами»).