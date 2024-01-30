Мечта Сона о трофее жива. Южная Корея пробилась в 1/4 финала Кубка Азии

Саудовская Аравия и Южная Корея сражались за выход в четвертьфинал Кубка Азии. Встреча 1/8 финала прошла в Дохе.

Команды провели ровный первый тайм, что закономерно отобразилось на статистике ударов: 5-4 в пользу номинальных хозяев поля.

Начало второго тайма сложилось очень удачно для Саудовской Аравии. В самом начале второй 45-минутки представитель Аль-Шабаба Абдулла Радиф вывел вперед свою сборную. В дальнейшем корейцы больше владели мячом, но длительное время не могли создать по-настоящему опасный момент у ворот саудитов.

В конце матча Азиатские тигры устроили настоящую облогу ворот Аль-Кассара, зажав соперника в его штрафной площадке. Но саудовский голкипер несколько раз демонстрировал свое мастерство, вытаскивая, казалось бы, мертвые мячи. А в эпизоде, где он был бессилен, саудитов спасла перекладина.

На таком везении команда Роберто Манчини почти прошла в следующий раунд. Но Ки Син Чо таки пробил голкипера саудитов на исходе компенсированного времени и перевел матч в овертаймы.

В дополнительных таймах доминирование корейской сборной продолжилось. Но трансформировать преимущество в гол не получилось, поэтому участник следующей стадии определялся в серии пенальти.

В послематчевой лотерее точнее 11-метровые удары исполняли футболисты корейской сборной.

В четвертьфинале Кубка Азии сегодняшний триумфатор сыграет против Австралии 2 февраля.

Кубок Азии, 1/8 финала

Саудовская Аравия - Южная Корея - 1:1 2:4 П

Голы: Радиф, 46 - Ки Син Чо, 90+9