Мбаппе потрогал за лицо Роналду во время матча (фото)

Форвард “ПСЖ” Килиан Мбаппе по ходу товарищеской игры со сборной Эр-Рияда (5:4) потрогал за лицо капитана команды соперников Криштиану Роналду.

В сети уже начали шутить о том, для чего француз это сделал.

Некоторые предположили, что таким образом Мбаппе хотел проверить - является ли португалец человеком.

На самом же деле француз поддержал Роналду, который показал на синяк, полученный результате столкновения во время игры.