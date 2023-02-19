Марсело расторг контракт с чемпионом Греции

Пресс-служба “Олимпиакоса” на официальном сайте объявила об уходе бразильского защитника Марсело.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2023 года.

“Вся семья ”Олимпиакоса" хотела бы поблагодарить Марсело за сотрудничество и присутствие в клубе. Время, которое он пробыл с нами, было коротким, но достаточным, чтобы создать вечные узы. Он знает, что в Греции, в Пирее у него всегда будут друзья!" - говорится в клубном твиттере.

34-летний Марсело выступал за “Олимпиакос” с лета 2022 года. Всего он провел за клуб 10 матчей и забил три гола. Ранее играл за “Флуминенсе” и “Реал”.

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