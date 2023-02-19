ПСЖ теряет Неймара

Бразильский нападающий “Пари Сен-Жермен” Неймар выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил травму голеностопа в матче 24-го тура чемпионата Франции с “Лиллем” (4:3). В начале второго тайма его унесли с поля на носилках. В ближайшее время бразилец пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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