Винисиуса оскорбили во время минуты молчания

Болельщик оскорбил форварда “Реала” Винисиуса Жуниора в момент, когда футболисты почтили память о жертвах землетрясения в Турции и Сирии.

Как пишет Marca, инцидент произошел перед игрой чемпионата “Осасуна” — “Реал” (0:2).

Во время минуты молчания с трибун крикнули следующее: “Винисиус, ты сын проститутки!”.

Некоторые болельщики начали смеяться, но многие осудили провокатора.