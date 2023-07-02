"Марсель" выкупил трансфер полузащитника сборной Марокко

Пресс-служба “Марселя” на официальном сайте объявила о выкупе трансфера полузащитника “Шальке” из Гельзенкирхена и сборной Марокко Амина Харита.

Французский клуб заплатил за 26-летнего футболиста пяти миллионов евро. Стороны подписали контракт до лета 2027 года.

Харит перешел в “Шальке” летом 2017 года из “Нанта”. Сумма трансфера составила восемь миллионов евро. С лета 2021 года он выступал за “Марсель” на правах аренды, провел за клуб 50 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. За сборную Марокко сыграл 16 матчей, не забил ни одного гола и отдал пять результативных передач.