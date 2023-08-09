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"Марсель" проиграл в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Новости футбола Сегодня, 16:14
"Марсель" проиграл в первом матче квалификации Лиги чемпионов Фото: инстаграм "Панатинаикоса"/Автор неизвестен

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов греческий “Панатинаикос” на своем поле обыграл французский “Марсель” со счетом 1:0. Матч состоялся в греческом городе Афины на стадионе “Апостолос Николаидис”.

Единственный гол в конце матча забил бразильский полузащитник Бернард.

Ответный матч “Марсель” - “Панатинаикос” состоится 15 августа. Матч будет сыгран в Марселе (Франция) на стадионе “Велодром”.

“Панатинаикос” Греция – “Марсель” Франция - 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: -1:0 – 83 Бернард.

“Панатинаикос”: Бриньоли, Ваяннидис, Магнуссон, Едвай, Хуанкар (Младенович, 79), Рубен Перес, Джуричич (Бернард, 72), Вильена (Гнезда-Черин, 79), Вербич (Кляйнхайслер, 58), Мансини, Шпорар (Иоаннидис, 72).

“Марсель”: Лопес, Клосс, Жиго, Балерди, Лоди, Унаи (Ронжье, 67), Кондогбиа, Верету (Гендузи, 85), Сарр (Харит, 75), Ндиай (Муге, 75), Обамеянг (Мбемба, 86).

Желтые карточки: Кондогбиа (1), Ндиай (15), Балерди (31), Джуричич (43), Рубен Перес (77), Бернард (90).

Красная карточка: Кондогбиа (65).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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