"Марсель" не оставляет надежд подписать украинца Малиновского

“Марсель” по-прежнему рассматривает вариант с приглашением полузащитника “Аталанты” и сборной Украины Руслана Малиновского.

По информации Tuttomercatoweb, французы хотят арендовать футболиста до конца сезона с обязательным правом выкупа.

Источник отмечает, что “Марсель” в данный момент не имеет возможности совершить полноценный трансфер.

В нынешнем сезоне украинский хавбек сыграл в 18 матчах во всех турнирах. На его счету два гола и две результативные передачи.