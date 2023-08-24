Марсель договорился о переходе аргентинского нападающего Интера

Нападающий миланского “Интера” и сборной Аргентины Хоакина Корреа перейдет в “Марсель”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб договорился об аренде футболиста за два миллиона евро сроком на один год. Летом 2024 года “Марсель” будет иметь право на приоритетный выкуп трансфера игрока за 10 миллионов евро. Впрочем, если марсельцы попадут в Лигу чемпионов, то они обязаны будут выкупить трансфер аргентинца.

Стоит отметить, что при этом в “Интер” бесплатно перейдет чилийский нападающий “Марселя” Алексис Санчес.

29-летний Корреа выступает за “Интер” с лета 2021 года. Он перешел в миланский клуб из римского “Лацио” на правах аренды за шесть миллионов евро. Спустя год “Интер” выкупил трансфер форварда. Сумма трансфера составила 27 миллионов 300 тысяч евро. Всего он провел за клуб из Милана 77 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Корреа с 2017 года играет за сборную Аргентины. Всего он провел за аргентинскую национальную команду 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и получил одну желтую карточку.