Медведев в трех сетах обыграл представителя второй сотни рейтинга на турнире в Риме
Новости тенниса Сегодня, 16:32
Mike Hewitt/Getty Images
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев с трудом пробился в 1/8 финала грунтового Мастерса в Риме.
В матче 1/16 финала Медведев, который на турнире не представляет никакую страну, обыграл 20-летнего сербского теннисиста Хамада Меджедовича, занимающего 121-е место в мировом рейтинге.
В первом сете тенисисты реализовали по два брейка и дело дошло до тай-брейка, где Медведев с трудом выиграл 7:5. А вот уже во втором сете молодой серб шокировал Медведева и выиграл 6:2.
Решающая партия снова затянулась до 12 гейма, но номинальный фаворит матча все же сумел выиграть 7:5.
В 1/8 финала Медведев сыграет против американца Тимми Пола, который занимает 16-е место в рейтинге ATP.
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