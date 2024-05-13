Усик считает, что Фьюри страдает биполярным расстройством

Обстановка накануне главного боя года между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком продолжает накаляться. На сегодняшней пресс-конференции Фьюри сказал, что считает украинца прекрасным человеком и сильным боксером, тогда как ранее постоянно оскорблял его.

На все это Усик ответил, что, по его мнению, британский боксер страдает биполярным расстройством.

“Я думаю, что у Тайсона биполярное расстройство. На одной неделе он говорит, что я кролик, что я плохой, полутяжеловес. На следующей неделе говорит, что я хороший боксер, говорит много хороших слов обо мне. Я не думаю об этом. Я сосредоточен только на поединке”, – сказал Усик.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 18 мая и пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC. Однако позднее победитель будет лишен пояса IBF накануне боя двух обязательных претендентов Филипа Хрговича и Даниэля Дюбуа.

Читайте также: Тайсон Фьюри - Александр Усик прогнозы и ставки на бой

Напомним, бой должен был состоятся еще 17 февраля, но был перенесен из-за травмы Фьюри.