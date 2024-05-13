EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости бокса Усик считает, что Фьюри страдает биполярным расстройством

Усик считает, что Фьюри страдает биполярным расстройством

Новости бокса Сегодня, 16:08
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Усик считает, что Фьюри страдает биполярным расстройством Alex Pantling/Getty Images

Обстановка накануне главного боя года между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком продолжает накаляться. На сегодняшней пресс-конференции Фьюри сказал, что считает украинца прекрасным человеком и сильным боксером, тогда как ранее постоянно оскорблял его.

На все это Усик ответил, что, по его мнению, британский боксер страдает биполярным расстройством.

“Я думаю, что у Тайсона биполярное расстройство. На одной неделе он говорит, что я кролик, что я плохой, полутяжеловес. На следующей неделе говорит, что я хороший боксер, говорит много хороших слов обо мне. Я не думаю об этом. Я сосредоточен только на поединке”, – сказал Усик.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 18 мая и пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC. Однако позднее победитель будет лишен пояса IBF накануне боя двух обязательных претендентов Филипа Хрговича и Даниэля Дюбуа.

Напомним, бой должен был состоятся еще 17 февраля, но был перенесен из-за травмы Фьюри.

Популярные новости
"AGUEROOOOOO". 12 лет назад случилась самая эпичная развязка сезона в АПЛ Новости футбола Сегодня, 12:41 "AGUEROOOOOO". 12 лет назад случилась самая эпичная развязка сезона в АПЛ
(ВИДЕО) Отец Тайсона Фьюри рассек лоб после стычки с представителем команды Усика Новости бокса Сегодня, 10:54 (ВИДЕО) Отец Тайсона Фьюри рассек лоб после стычки с представителем команды Усика
Прогнозы и ставки на бой Тайсон Фьюри - Александр Усик Новости бокса Сегодня, 09:12 Тайсон Фьюри - Александр Усик прогнозы и ставки на бой
Афера века. Брат-близнец экс-игрока Барсы играл вместо своего звездного родственника Новости футбола Сегодня, 06:26 Афера века. Брат-близнец экс-игрока Барсы играл вместо своего звездного родственника
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Вчера, 16:49 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
ВИДЕО. Лионель Месси недоволен новыми правилами в МЛС и высказывает это на камеру Новости футбола Вчера, 03:56 ВИДЕО. Лионель Месси недоволен новыми правилами в МЛС и высказывает это на камеру
Больше новостей
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 16:32 Медведев в трех сетах обыграл представителя второй сотни рейтинга на турнире в Риме Новости бокса Сегодня, 16:08 Усик считает, что Фьюри страдает биполярным расстройством Новости футбола Сегодня, 15:42 На него это не похоже. Эпичный автогол чемпиона мира в матче против Ливерпуля Новости футбола Сегодня, 15:01 Скандальный форвард Манчестер Юнайтед останется в Ла Лиге на следующий сезон Новости футбола Сегодня, 14:37 Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем против Тулузы Новости футбола Сегодня, 14:24 Экс-игрок Баварии призвал мюнхенский клуб продать Кейна Новости футбола Сегодня, 14:00 Бразильский новичок Барселоны может покинуть клуб уже летом Новости футбола Сегодня, 13:34 Барселона поставила условие претендентам на своего молодого таланта Новости футбола Сегодня, 13:25 После отказа нескольких тренеров Бавария приняла неожиданное решение Новости футбола Сегодня, 12:43 Защитник Ман Сити несчастлив в команде. Он готов действовать решительно
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Кливленд Кавальерс – Бостон Селтикс прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Теннис 14 мая 2024 Алехандро Табило — Карен Хачанов прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Футбол 14 мая 2024 Аль-Иттихад – Смуха прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Хоккей 14 мая 2024 Дания — Норвегия прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Хоккей 14 мая 2024 Казахстан – Латвия прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Футбол 14 мая 2024 Эль-Гаиш – Исмаили прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Хоккей 14 мая 2024 Канада – Австрия прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Хоккей 14 мая 2024 Польша – Франция прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Футбол 14 мая 2024 Осасуна – Мальорка прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Футбол 14 мая 2024 Роял АМ – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года