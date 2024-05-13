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На него это не похоже. Эпичный автогол чемпиона мира в матче против Ливерпуля

Новости футбола Сегодня, 15:42
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
На него это не похоже. Эпичный автогол чемпиона мира в матче против Ливерпуля twitter.com/OptaJoe

Сегодня Ливерпуль в матче 37-го тура английской Премьер-лиги играет на выезде против Астон Виллы. И уже на второй минуте команда Юргена Клоппа вышла вперед.

Однако забивать самим футболистам Ливерпуля не пришлось. Всю работу за них сделал голкипер Астон Виллы Эмилиано Мартинес, который курьезно закинул мяч в собственные ворота после прострела от Харви Элиотта с правого фланга. ESPN

Это первый автогол в составе Астон Виллы для Мартинеса.

Также это второй самый быстрый автогол за всю историю английской Премьер-лиги. Мартинес закинул мяч в собственные ворота на 64-й секунде, а рекорд принадлежит экс-защитнику Эвертона Антолину Алькарасу – 54 секунды.

В 34 матчах текущего сезона Премьер-лиги на счету Мартинеса 9 клиншитов.

Отметим, что в случае победы над Ливерпуль Астон Вилла гарантирует себе выход в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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