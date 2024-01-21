Марокко и ДР Конго сыграли вничью в матче Кубка африканских наций

В матче второго тура Кубка африканских наций-2024, встретились сборные Марокко и ДР Конго. В случае победы марокканская сборная досрочно обеспечила бы себе выход в плей-офф турнира.

Команды провели ровный первый тайм, не богатый на голевые моменты. На 6-й минуте красно-зеленые вышли вперед. Ашраф Хакими точно замкнул подачу Хакима Зиеша, воспользовавшись неразберихой в защите Леопардов.

Конголезцы имели великолепный шанс отыграться в конце тайма, но Седрик Бакамбу не смог реализовать пенальти, отправив мяч в стойку ворот номинальных гостей.

Во второй половине игры марокканцы успешно играли в защите, фактически нейтрализовав сильные стороны ДР Конго в атаке. Но это работало только до определённого момента. Первый же удар в створ ворот Яссина Буну с игры стал результативным: счет сравнял форвард Штутгарта Силас.

Марокко набрал четыре очка по итогам двух туров. Красно-зеленые закроют групповой этап матчем против Замбии. У конголезцев два балла в активе. Леопарды за выход в плей-офф сразятся с Танзанией.

Кубок африканских наций

2-й тур, группа F

Марокко - ДР Конго - 1:1

Голы: Хакими, 6 - Силас, 76