Манчестер Юнайтед встал на сторону Тег Хага в конфликте с Санчо

Напряжение вокруг конфликта между Тэн Хаггом и Санчо нарастает, сообщает the Guardian.

Поэтому Манчестер Юнайтед стал на сторону менеджера. Они поддерживают слова Тен Хага, которые тот сказал после матча Арсенал 0 Манчестер Юнайтед. По информации источников, в клубе нечего добавить к сказанному. Это опровергает слова Санчо, заявившего, что его исключили из состава перед игрой намеренно. Кроме того, ни менеджер, ни клуб не хотят комментировать слова футболиста, которые он написал в Твиттере.

Тен Хаагу не нравится работа Джейдона Санчо на тренировках, поэтому он начал привлекать в состав воспитанников академии Ганнибала Меджбри, которому 20 лет и Дэна Гора, которому 18. В прошлом сезоне менеджер Юнайтед дал время Санчо на то, чтобы тот восстановился от физических и психологических проблем. Он назначил англичанину отдельных тренеров, которые должны помочь Джейдону вернуться на высокий уровень. Тен Хаг считает, что клуб сделал все возможное, чтобы Санчо было комфортно на Олд Трафорд, однако игрок не оценил этого и проявил не серьезный подход на тренировках.