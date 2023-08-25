Манчестер Юнайтед собирается подписать опытного защитника

Защитник Северной Ирландии Джонни Эванс близок к переходу в “Манчестер Юнайтед”, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, английский клуб собирается подписать с футболистом контракт, который будет действовать до лета 2024 года. Североирландец является свободным агентом и поэтому достанется новому клубу бесплатно. В последние несколько недель Эванс поддерживал форму с молодежным составом “Манчестер Юнайтед” и его форма впечатлила главного тренера команды Эрика тен Хага.

Стоит отметить, что Эванс ранее уже играл за “Манчестер Юнайтед” с 2006 по 2015 год. Всего он провел за манкунианцев 198 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь голов. В составе “МЮ” он три раза становился чемпионом Английской Премьер-лиги в сезонах-2008/09, 2010/11, 2012/13, два раза выиграл Кубок английской лиги в сезонах-2008/09, 2009/10, три раза стал обладателем Суперкубка Англии в 2010, 2011 и 2013 годах, а также стал победителем Клубного чемпионата мира в 2008 году. Также он играл за “Антверпен”, “Сандерленд”, “Вест Бромвич Альбион” и “Лестер Сити”.

35-летний Эванс с 2006 года играет за сборную Северной Ирландии. Всего он провел за североирландскую национальную команду 102 матча, забил пять голов и отдал три результативные передачи, а также получил 16 желтых карточек и одну красную карточку.