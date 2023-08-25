EN EN NG NG
Главная Новости Манчестер Юнайтед собирается подписать опытного защитника

Манчестер Юнайтед собирается подписать опытного защитника

Новости футбола Сегодня, 00:50
Манчестер Юнайтед собирается подписать опытного защитника Фото: инстаграм Джонни Эванса/Автор неизвестен

Защитник Северной Ирландии Джонни Эванс близок к переходу в “Манчестер Юнайтед”, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, английский клуб собирается подписать с футболистом контракт, который будет действовать до лета 2024 года. Североирландец является свободным агентом и поэтому достанется новому клубу бесплатно. В последние несколько недель Эванс поддерживал форму с молодежным составом “Манчестер Юнайтед” и его форма впечатлила главного тренера команды Эрика тен Хага.

Стоит отметить, что Эванс ранее уже играл за “Манчестер Юнайтед” с 2006 по 2015 год. Всего он провел за манкунианцев 198 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь голов. В составе “МЮ” он три раза становился чемпионом Английской Премьер-лиги в сезонах-2008/09, 2010/11, 2012/13, два раза выиграл Кубок английской лиги в сезонах-2008/09, 2009/10, три раза стал обладателем Суперкубка Англии в 2010, 2011 и 2013 годах, а также стал победителем Клубного чемпионата мира в 2008 году. Также он играл за “Антверпен”, “Сандерленд”, “Вест Бромвич Альбион” и “Лестер Сити”.

35-летний Эванс с 2006 года играет за сборную Северной Ирландии. Всего он провел за североирландскую национальную команду 102 матча, забил пять голов и отдал три результативные передачи, а также получил 16 желтых карточек и одну красную карточку.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Манчестер Юнайтед Премьер-лига Англия
Популярные новости
Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро Новости футбола Сегодня, 00:00 Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро
Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов Новости футбола Вчера, 11:43 Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов
Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха Новости футбола Вчера, 08:17 Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха
Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов Новости футбола 23 авг 2023, 01:00 Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов
Аль-Наср Роналду вышел в групповой раунд азиатской Лиги чемпионов Новости футбола 22 авг 2023, 16:14 Аль-Наср Роналду вышел в групповой раунд азиатской Лиги чемпионов
Арсенал одержал тяжелую победу в лондонском дерби Новости футбола 21 авг 2023, 17:05 Арсенал одержал тяжелую победу в лондонском дерби
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 01:20 Севилья объявила о переходе полузащитника сборной Бельгии Новости футбола Сегодня, 00:50 Манчестер Юнайтед собирается подписать опытного защитника Новости футбола Сегодня, 00:00 Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро Новости футбола Вчера, 15:00 Переход Канселу в Барселону может не состояться Новости футбола Вчера, 14:50 Марсель договорился о переходе аргентинского нападающего Интера Новости футбола Вчера, 14:19 Челси потерял украинца Мудрика из-за травмы Новости футбола Вчера, 13:50 Анчелотти оценил шансы Реала купить Мбаппе Новости футбола Вчера, 13:20 Барселона сообщила о травме одного из лидеров команды Новости футбола Вчера, 13:00 Аль-Ахли опередил европейские топ-клубы в борьбе за талантливого испанца Новости футбола Вчера, 12:45 Рома Моуринью близка к трансферу нападающего сборной Ирана
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 25 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Халл Сити - Бристоль Сити 25 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч РБ Лейпциг - Штутгарт 25 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Челси - Лутон 25 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сельта - Реал Мадрид 25 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Борнмут - Тоттенхэм 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Хаддерсфилд - Норвич Сити 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Брентфорд - Кристал Пэлас 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Ковентри Сити - Сандерленд 26 августа 2023 года