"Манчестер Юнайтед" одержал важную победу и финишировал в топ-3 АПЛ

В матче 38-го тура чемпионата Англии “Манчестер Юнайтед” на своем поле обыграл “Фулхэм” со счетом 2:1.

Победу манкунианцам принесли голы Джейсона Санчо и Бруну Фернандеша. У гостей отличился Тете.

“Манчестер Юнайтед”, набрав 75 очков, занял третье место в турнирной таблице Премьер-лиги и пробился в Лигу чемпионов. “Фулхэм” с 52 очками финишировал на 10-м месте.

“Манчестер Юнайтед” – “Фулхэм” - 2:1 (1:1)

Голы: Тете, 19 - 0:1, Санчо, 39 - 1:1, Фернандеш, 55 - 2:1

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф, Маласиа, Каземиро (Мактоминей, 67), Фред (Эриксен, 66), Фернандеш (Пельистри, 84), Санчо, Гарначо (Марсьяль, 67), Рэшфорд (Вегорст, 77).

“Фулхэм”: Лено, Тете, Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Кэрни (Джеймс, 80), Уилсон (Соломон, 66), Лукич (Рид, 66), Пальинья, Виллиан, Митрович (Винисиус, 80).

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