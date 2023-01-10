"Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу в Кубке Лиги
Новости футбола Сегодня, 17:01
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
В матче ¼ финала Кубка английской лиги “Манчестер Юнайтед” на своем поле разгромил “Чарльтон” со счетом 3:0 и пробился в полуфинал.
Победу манкунианцам принесли дубль Маркуса Рэшфорда и гол Антони.
“Манчестер Юнайтед” – “Чарльтон” - 3:0 (1:0)
Голы: Антони, 21 - 1:0, Рэшфорд, 90 - 2:0, Рэшфорд, 90+4 - 3:0
“Манчестер Юнайтед”: Хитон, Диогу Далот (Уан-Биссака, 34), Магуайр, Мартинес, Маласиа, Фред (Эриксен, 60), Мактомини, Майну (Каземиро, 60), Антони (Рэшфорд, 60), Эланга (Пельистри, 84), Гарначо.
“Чарльтон”: Мэйнард-Брюэр, Иннисс, Несс, Сессеньон (Стокли, 82), Добсон, Фрэйзер, Морган (Пэйн, 66), Клэр, Тэйлор (О’Коннелл, 61), Рак-Сакьи (Генри, 82), Либерн.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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