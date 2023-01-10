"Манчестер Юнайтед" близок к трансферу форварда сборной Нидерландов

Нападающий “Бернли” Ваут Вегорст, выступающий за “Бешикташ” на правах аренды, близок к переходу в “Манчестер Юнайтед”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, манкунианцы устно договорились о переходе игрока с обоими клубами. Впрочем, для завершения трансфера турецкий клуб должен найти замену голландцу. “МЮ” выплатит туркам компенсацию в размере трех миллионов евро за досрочный разрыв арендного соглашения.

В нынешнем сезроне 30-летний Вегорст провел 16 матчей в чемпионате Турции, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

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