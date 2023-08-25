Манчестер Юнайтед близок к трансферу конкурента Трубина в Бенфике

“Манчестер Юнайтед” близок к трансферу вратаря лиссабонской “Бенфики” и сборной Греции Одиссеаса Влаходимоса, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста около 15 миллионов евро. Манкунианцы уже согласовали с голкипером контракт, который будет действовать до лета 2028 года. На покупке грека настаивает лично главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг.

Ранее сообщалось, что Влаходимосом также интересуется “Аякса”. Напомним, что греческий голкипер является конкурентом украинского вратаря “Бенфики” Анатолия Трубина.

29-летний Влаходимос выступает за “Бенфику” с лета 2018 года. Он перешел в клуб из Лиссабона из греческого “Панатинаикоса”. Сумма трансфера составила два миллиона 400 тысяч евро. Всего он провел за клуб 225 матчей во всех турнирах и пропустил 217 голов. В 94 матчах он не пропускал голов. В составе “Бенфики” Влаходимос два раза становился чемпионом Португалии в сезонах-2018/19, 2022/23, а также завоевал Суперкубок Португалии в 2019 году.

Влаходимос с 2018 года играет за сборную Греции. Всего он провел за греческую национальную команду 33 матча и пропустил 23 гола.