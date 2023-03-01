"Манчестер Сити" нацелился на британского таланта

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику “Бристоль Сити” Алекса Скотта, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, “горожане” рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Хавбек понравился главному тренеру “Манчестер Сити” в очном матче против его команды в Кубке Англии. Скотт хорошо проявил себя, несмотря на поражение своей команды со счетом 0:3.

В нынешнем сезоне 19-летний Скотт провел за “Бристоль Сити” 39 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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