Серия А серьезно наказала Моуринью

Контрольно-дисциплинарный комитет итальянской Серии А дисквалифицировал на два матча главного тренера “Ромы” Жозе Моуринью, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, такое наказание наложено на португальского специалиста за его удаление в матче 24-го тура чемпионата Италии против “Кремонезе” (1:2). Тогда тренер поругался с резерным, а затем и главным арбитрами.

Таким образом, 60-летний Моуринью не сможет руководить командой в матчах Серии с “Ювентусом” (5 марта) и “Сассуоло” (12 марта).

“Рома”, набрав в 24 турах 44 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

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