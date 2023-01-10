"Манчестер Сити" договорился о трансфере молодого аргентинца

“Манчестер Сити” близок к приобретению 20-летнего полузащитника “Велес Сарсфилд” Максимо Перроне.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, между клубами уже достигнута устная договорённость.

По информации источника, трансфер состоится в ближайшее времся.

При этом аргентинец присоединится к английской команде после завершения Южноамериканского кубка U-20.

В прошлом сезоне Перроне принял участие в 22 играх чемпионата, в которых забил два гола и получил 10 жёлтых карточек.