"Манчестер Сити" близок к трансферу аргентинского таланта
Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: инстаграм Максимо Перроне/Автор неизвестен
Полузащитник “Велес Сарсфилд” Максимо Перроне близок к переходу в “Манчестер Сити”, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, английский и аргентинский клубы ведут активные переговоры, которые близки к завершению. Сумма предстоящего трансфера не разглашается.
20-летний Перроне в нынешнем сезоне провел за “Велес Сарсфилд" 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.
Не пропустите: "Интер" на 93-й минуте упустил победу в матче Серии А.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 14:55 Синхронные потери "Аякса", ПСВ, "Фейеноорда" и АЗ: результаты 15-го тура Эредивизии
Новости футбола Сегодня, 14:15 "Манчестер Сити" уничтожил"Челси" в Кубке Англии
Новости футбола Сегодня, 10:42 Роналду арендовал шикарные апартаменты в Саудовской Аравии
Новости футбола Сегодня, 10:32 "Аякс" упустил победу в матче чемпионата Нидерландов
Новости футбола Вчера, 17:19 "Интер" на 93-й минуте упустил победу в матче Серии А
Новости футбола Вчера, 15:00 "Ньюкасл" неожиданно вылетел из Кубка Англии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:42 Тренер "Челси" назвал причину разгромного поражения от "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 15:30 20 голов на троих: "Лорьян", "Реймс" и "Тулуза" одержали разгромные победы в Кубке Франции Новости футбола Сегодня, 15:15 "Севилья" прервала 6-матчевую серию без побед в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 14:55 Синхронные потери "Аякса", ПСВ, "Фейеноорда" и АЗ: результаты 15-го тура Эредивизии Новости футбола Сегодня, 14:42 Тен Хаг назвал причину, почему "МЮ" нужен новый нападающий Новости футбола Сегодня, 14:30 "Наполи" одержал уверенную гостевую победу в Серии А Новости футбола Сегодня, 14:15 "Манчестер Сити" уничтожил"Челси" в Кубке Англии Новости футбола Сегодня, 13:55 "Бешикташ" назвал "МЮ" условие для перехода Вегорста Новости футбола Сегодня, 13:42 "Реал" нацелился на ветерана "Интера" Новости футбола Сегодня, 13:30 "Манчестер Сити" близок к трансферу аргентинского таланта
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 09 янв 2023 Верона - Кремонезе прогноз и ставка на матч Серии А 9 января 2023 года Футбол 09 янв 2023 Болонья - Аталанта прогноз и ставка на матч Серии А 9 января 2023 года