"Манчестер Сити" близок к трансферу аргентинского таланта

Полузащитник “Велес Сарсфилд” Максимо Перроне близок к переходу в “Манчестер Сити”, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский и аргентинский клубы ведут активные переговоры, которые близки к завершению. Сумма предстоящего трансфера не разглашается.

20-летний Перроне в нынешнем сезоне провел за “Велес Сарсфилд" 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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