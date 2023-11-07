Ман Сити и Лейпциг вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Результаты группы G

Сегодня прошли матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в квартете G.

Действующий победитель Лиги чемпионов в Манчестере принимал скромный Янг Бойз. Еще до стартового свистка было понятно, что гости на очки претендовать не будут, а игра лишь подтвердила это. Дубль Холанда и гол Фодена принесли хозяевам легкую победу. Манчестер Сити таким образом оформил выход в плей-офф.

Манчестер Сити — Янг Бойз — 3:0

Голы: 1:0 — Холанд 23 (пенальти), 2:0 — Фоден 45+1, 3:0 — Холанд 51.

Удален: Лаупер 53.

В другом матче группы в столицу Сербии приехал немецкий РБ Лейпциг. Гости сразу решили показать, что настроены серьезно и приехали за победой. На 8-й минуте счет открыл Хави Симонс. Лейпциг создал множество опасных моментов, однако ограничился минимальной победой.

Црвена Звезда — Лейпциг — 1:2

Голы: 0:1 — Симонс 8, 0:2 — Опенда 77, 1:2 — Хенрикс 81 (автогол).