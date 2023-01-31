Магуайр может сменить Англию на Италию

Капитан “Манчестер Юнайтед” Харри Магуайр может сменить клуб.

Как пишет Daily Mail, в аренде английского футболиста заинтересован миланский “Интер”.

В итальянском клубе уже начали искать замену Милану Шкриньяру и полагают, что Магуайр смог бы идеально закрыть проблемную позицию.

В то же время английский футболист не хочет покидать “МЮ” до лета.

В текущем розыгрыше АПЛ англичанин сыграл 8 матчей.