Люксембург выиграл в матче отбора Евро-2024

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Люксембурга на своем поле обыграл сборную Лихтенштейна со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Данела Синани и Жерсона Родригеша.

Люксембург – Лихтенштейн - 2:0 (0:0)

Голы: Синани, 59 - 1:0, Родригеш, 89 - 2:0

Люксембург: Морис, Мартинс (Джогович, 90), Шано, Махмутович, Янс (Бонерт, 46), Мартинс Перейра, Баррейро, Синани, Тилль (Родригеш, 46), Курчи (Олесен, 46), Боржес Саншес (Рюпиль, 90).

Лихтенштейн: Бюхель, Малин, Бек, Трабер, Геппель (Вольфингер, 75), Майер (Нетцер, 55), Хаслер (Вольфингер, 24), Зеле, Люхингер (Хофер, 75), Саланович, Саглам (Йылдыз, 55).