Лукаку не хочет уходить из "Интера", но есть проблема

Форвард “Интера” Ромелу Лукаку не хочет возвращаться в “Челси” после завершения арендного соглашения.

Как пишет Corriere dello Sport, в то же время боссы итальянского клуба пока не видит достаточных оснований для того, чтобы продлевать аренду.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Лукаку сыграл 7 матчей и забил 1 гол.

Его арендное соглашение рассчитано до лета 2023 года.