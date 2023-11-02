Луис Суарес будет играть с Месси. Названы сроки перехода

Согласно информации из El Pais, нападающий "Гремио" Луис Суарес в скором времени сменит клуб.

По данным источника, уже в 2024 году бывший игрок “Барселоны” присоединится к своему близкому другу Лионелю Месси в клубе "Интер Майами", который играет в США.

После окончания сезона в бразильской Серии А в декабре, уругвайский футболист покинет свою нынешнюю команду.

Отметим, что в составе американской команды уже играют бывшие звезды "Барселоны". Кроме Месси, там выступает Серхио Бускетс и Йорди Альба, которые перебрались в “Интер Майами” минувшим летом.

Есть информация, что Суарес уже обсудил условия своего будущего соглашения с представителями "Интер Майами" через электронную почту. Боссы американского клуба готовы предложить уругвайскому нападающему однолетний контракт, который может быть продлен в будущем.

Таким образом, 36-летний Суарес отправится в Майами после того, как станет свободным агентом.