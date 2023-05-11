"Ливерпуль" нацелился на 34-летнего вратаря

Голкипер “Ганновера” Рон-Роберт Целер может перебраться в Англию.

Как пишет источник, интерес к футболисту есть со стороны “Ливерпуля”.

Английский клуб видит в Целере потенциального сменщика для основного голкипера Алиссона.

Соглашение 34-летнего стража ворот действует до июня 2024 года.