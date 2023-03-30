"Ливерпуль" готов раскошелиться на трансфер защитника "Наполи"

Английский футбольный "Ливерпуль" заинтересован в трансфере защитника "Наполи" Ким Мин Джэ.

Как сообщает издание FourFourTwo, за игрока сборной Южной Кореи англичане готовы заплатить 68 миллионов евро.

Интересно, что азиатский защитник также привлек внимание со стороны "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".

"Наполи" приобрел Кима за 18 миллионов евро летом 2022 года у турецкого "Фенербахче".

В нынешнем сезоне он сыграл 35 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.