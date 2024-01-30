Лион покупает полузащитника из английской Премьер-Лиги

Французский Лион близок к покупке хавбека Ноттингем Форест Ореля Мангаля, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, стоимость трансфера составит 30 миллионов евро. В эту сумму уже входят различные бонусы.

25-летний бельгиец выступает за Ноттингем с лета 2022 года. Тогда английский клуб заплатил Штутгарту за переход футболиста 13 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник забил один гол в 21 матче Лесников во всех турнирах.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 22 миллиона евро (согласно данным портала Трансфермаркт). В Активе хавбека 12 матчей (без результативных действий) за национальную сборную Бельгии.

Лион провалил первую часть сезона. Ткачи занимают 16-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1.