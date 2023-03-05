"Лион" не сумел победить в домашнем матче Лиги 1

В матче 26-го тура чемпионата Франции “Лион” на своем поле сыграл вничью с “Лорьяном” со счетом 0:0.

“Лорьян”, набрав 40 очков, остался на девятом месте в турнирной таблице Лиги 1. “Лион” с 39 очками занимает 10-ю позицию.

“Лион” – “Лорьян” - 0:0

“Лион”: Риу, Диоманде, Ловрен, Лукеба, Тальяфико, Толиссо (Ауар, 65), Какре, Лепенан, Шерки, Барколя, Сарр (Дембеле, 73).

“Лорьян”: Манноне, Калулу, Тальби, Меите, Ле Гофф, Диарра (Игор Силва, 68), Абержель, Макенго (Понко, 69), Ле Фе, Дьенг (Коне, 75), Катлин (Ле Бри, 69).

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