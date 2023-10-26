Лига Европы, группа А. Олимпиакос минимально побеждает Вест Хэм

В третьем туре Лиги Европы английский Вест Хэм отправился в гости в Грецию на матч против Олимпиакоса.

Вест Хэм в первом тайме больше контролировал мяч и был немного опаснее, но не удавалось создать по-настоящему опасных моментов. Греческая команда больше искала и ждала контратак, и смогла воспользоваться этим. На 33-й минуте Фортунис открыл счет, а уже в компенсированное до первого тайма время, Родиней удвоил преимущество Олимпиакоса.

После перерыва Вест Хэм пытался изменить ситуацию. Однако, хозяева не давали таких возможностей. Второй тайм проходил в равной игре. Лукас Пакета вернул интригу в матч на 87-й минуте. Несмотря на то, что арбитр добавил к основному времени аж восемь минут, английская команда не смогла отыграться.

Олимпиакос побеждает 2:1 и добывает первую победу в Лиге Европы. Благодаря этому они набирают четыре очка и поднимаются на третью строчку.

Лига Европы. Третий тур

Олимпиакос - Вест Хэм

Голы: 1:0 - 33 Фортунис, 2:0 - 45+1 Родиней, 2:1 - 87 Пакета