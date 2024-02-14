Лига чемпионов 1/8 финала: расписание и результаты

Спустя ровно два месяца возвращается главный клубный турнир мира – Лига чемпионов УЕФА. Уже сегодня нас ждут первые матчи 1/8 финала.

В первый же игровой день плей-офф сыграет самый титулованный клуб Лиги чемпионов Реал и действующий обладатель трофея Манчестер Сити.

Dailysports подготовил для вас полное расписание 1/8 финала Лиги чемпионов. Обратите внимание, что начало поединков указано по центральноевропейскому времени.

1/8 финала Лиги чемпионов. Первые матчи

13 февраля

21:00 Копенгаген – Манчестер Сити 1:3

Голы: Маттссон 34 - де Брюйне 10, Силва 45+1, Фоден 90+2

21:00 РБ Лейпциг – Реал Мадрид 0:1

Гол: Диас 48

14 февраля

21:00 Лацио – Бавария 1:0

Гол: Иммобиле 69 (пенальти)

21:00 ПСЖ – Реал Сосьедад 2:0

Голы: Мбаппе 58, Барколя 71

20 февраля

21:00 Интер – Атлетико

21:00 ПСВ – Боруссия Дортмунд

21 февраля

21:00 Наполи – Барселона

21:00 Порту – Арсенал

1/8 финала Лиги чемпионов. Ответные матчи

5 марта

21:00 Бавария – Лацио

21:00 Реал Сосьедад – ПСЖ

6 марта

21:00 Манчестер Сити – Копенгаген

21:00 Реал Мадрид – РБ Лейпциг

12 марта

21:00 Арсенал – Порту

21:00 Барселона – Наполи