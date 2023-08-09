АНГ АНГ
Главная Новости Лидера "Баварии" заманивают огромными деньгами в Саудовскую Аравию

Лидера "Баварии" заманивают огромными деньгами в Саудовскую Аравию

Новости футбола Сегодня, 07:00
Лидера "Баварии" заманивают огромными деньгами в Саудовскую Аравию Фото: сайт УЕФА

На одного из лидеров “Баварии” Кингсли Комана поступили предложения от двух саудовских клубов, которые входят в топ-4 лучших клубов своей страны.

Как пишет источник, известный игрок отказался от обоих предложений, так как сконцентрирован на выступлениях на высоком уровне и считает, что сможет добиться высот с мюнхенской “Баварией”.

По информации местных СМИ, зарплата Комана в одном из саудовских клубов могла составить 45 миллионов евро в год, а по второму предложению даже 65 миллионов евро. Оба контракта предполагали срок действия в три года.

Коман дал четко понять, что будет отказываться от любых предложений и не собирается переходить в Саудовскую Аравию, даже если ему предложат 100 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне 27-летний француз провел 35 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. Оценочная стоимость автора решающего мяча в финале Лиги чемпионов сезона 2019/20 составляет 65 миллионов евро.

Отметим, что контракт игрока сборной Франции с немецким клубом рассчитан до 2027 года.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Бавария Бундеслига Германия Про-лига Саудовская Аравия
Популярные новости
"Барселона" обыграла "Тоттенхэм" и выиграла первый трофей в сезоне Новости футбола Вчера, 16:08 "Барселона" обыграла "Тоттенхэм" и выиграла первый трофей в сезоне
ПСЖ объявил о переходе звездного португальского нападающего Новости футбола Вчера, 00:00 ПСЖ объявил о переходе звездного португальского нападающего
Месси увеличил отрыв от Роналду по числу голов со штрафных ударов и вплотную приблизился к Бекхэму Новости футбола 07 авг 2023, 12:55 Месси увеличил отрыв от Роналду по числу голов со штрафных ударов и вплотную приблизился к Бекхэму
"Тоттенхэм" уничтожил "Шахтер" в прощальном матче Пятова Новости футбола 06 авг 2023, 14:23 "Тоттенхэм" уничтожил "Шахтер" в прощальном матче Пятова
"Арсенал" в невероятном матче выиграл Суперкубок Англии у "Манчестер Сити" Новости футбола 06 авг 2023, 14:06 "Арсенал" в невероятном матче выиграл Суперкубок Англии у "Манчестер Сити"
Украинец Артем Довбик перешел в клуб Ла Лиги Новости футбола 06 авг 2023, 08:00 Украинец Артем Довбик перешел в клуб Ла Лиги
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:00 Лидера "Баварии" заманивают огромными деньгами в Саудовскую Аравию Новости футбола Сегодня, 06:00 В украинском футболе назревает первая тренерская отставка сезона Новости футбола Сегодня, 05:00 "Челси" ищет срочную замену травмированному форварду Новости футбола Сегодня, 04:00 В АПЛ произошла первая тренерская отставка Новости футбола Сегодня, 03:00 Хави лично ответил на слухи о возвращении Неймара в "Барселону" Новости футбола Сегодня, 02:00 В ПСЖ приняли еще одно странное решение по Килиану Мбаппе Новости футбола Сегодня, 01:50 "Лацио" объявил о переходе датского форварда за 12 млн евро Новости футбола Сегодня, 01:25 "Ньюкасл" купил воспитанника академии "Челси" за 37 млн евро Новости футбола Сегодня, 01:00 "Барселона" объявила о переходе 16-летнего немецкого таланта Новости футбола Сегодня, 00:00 ПСЖ не будет покупать талантливого нападающего "Барселоны"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Панатинаикос - Марсель 9 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Слован Братислава - Маккаби Хайфа 9 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ипсвич - Бристоль Роверс 9 августа Футбол Сегодня Прогноз на матч Лидс - Шрусбери Таун 10 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Рейнджерс - Серветт 9 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ипсвич - Бристоль Роверс 9 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бёртон - Лестер 9 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бенфика - Порту 9 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бока Хуниорс - Насьональ 10 августа 2023 года Футбол 10 авг 2023 Прогноз на матч Струга - Свифт Эсперанж 10 августа 2023 года