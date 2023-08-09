Лидера "Баварии" заманивают огромными деньгами в Саудовскую Аравию

На одного из лидеров “Баварии” Кингсли Комана поступили предложения от двух саудовских клубов, которые входят в топ-4 лучших клубов своей страны.



Как пишет источник, известный игрок отказался от обоих предложений, так как сконцентрирован на выступлениях на высоком уровне и считает, что сможет добиться высот с мюнхенской “Баварией”.



По информации местных СМИ, зарплата Комана в одном из саудовских клубов могла составить 45 миллионов евро в год, а по второму предложению даже 65 миллионов евро. Оба контракта предполагали срок действия в три года.



Коман дал четко понять, что будет отказываться от любых предложений и не собирается переходить в Саудовскую Аравию, даже если ему предложат 100 миллионов евро в год.



В прошлом сезоне 27-летний француз провел 35 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. Оценочная стоимость автора решающего мяча в финале Лиги чемпионов сезона 2019/20 составляет 65 миллионов евро.

Отметим, что контракт игрока сборной Франции с немецким клубом рассчитан до 2027 года.