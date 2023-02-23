Лидер чемпионата Украины вылетел из Лиги Конференций

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы лидер чемпионата Украины “Днепр-1” не сумел обыграть кипрский АЕК и вылетел из турнира.

В первом матче киприоты выиграли со счетом 1:0 и одержали победу по сумме двух встреч.

“Днепр-1” Украина – АЕК Кипр - 0:0 - первый матч - 0:1

“Днепр-1”: Макс Уалеф, Айнер (Когут, 73), Сваток, Сарапий, Амаш, Бабенко, Пихаленок, Бланко (Кононов, 90), Рубчинский (Танчик, 46), Гуцуляк, Жоао Пеглов (Назаренко, 85).

АЕК: Пирич, Росалес, Томович, Миличевич, Анхель Гарсия, Ойер Санхурхо (Мамас, 83), Луиш Гуштаву, Пере Понс (Гонсалес, 90), Рафаэл Лопеш (Энглезу, 90), Яколиш (Исмаэль, 74), Фараж (Николич, 84).

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