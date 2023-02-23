Лидер чемпионата Украины вылетел из Лиги Конференций
Новости футбола Сегодня, 14:42
Фото: инстаграм "Днепра-1"/Автор неизвестен
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы лидер чемпионата Украины “Днепр-1” не сумел обыграть кипрский АЕК и вылетел из турнира.
В первом матче киприоты выиграли со счетом 1:0 и одержали победу по сумме двух встреч.
“Днепр-1” Украина – АЕК Кипр - 0:0 - первый матч - 0:1
“Днепр-1”: Макс Уалеф, Айнер (Когут, 73), Сваток, Сарапий, Амаш, Бабенко, Пихаленок, Бланко (Кононов, 90), Рубчинский (Танчик, 46), Гуцуляк, Жоао Пеглов (Назаренко, 85).
АЕК: Пирич, Росалес, Томович, Миличевич, Анхель Гарсия, Ойер Санхурхо (Мамас, 83), Луиш Гуштаву, Пере Понс (Гонсалес, 90), Рафаэл Лопеш (Энглезу, 90), Яколиш (Исмаэль, 74), Фараж (Николич, 84).
Не пропустите: Киевское "Динамо" разгромило латвийский клуб.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 16:59 "Манчестер Юнайтед" прошел "Барселону" в Лиге Европы
Новости футбола Сегодня, 14:55 Ди Мария вывел "Ювентус" в 1/8 финала Лиги Европы
Новости футбола Сегодня, 14:15 Серхио Рамос ушел из сборной Испании
Новости футбола Вчера, 16:55 "Манчестер Сити" упустил победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Новости футбола 21 фев 2023, 16:57 "Реал" уничтожил "Ливерпуль" в феерическом матче Лиги чемпионов
Новости футбола 21 фев 2023, 16:52 "Наполи" уверенно победил в 1/8 финала Лиги чемпионов
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:10 "Рома" Моуринью одолела австрийских "быков" в Лиге Европы Новости футбола Сегодня, 17:04 "Аякс" вылетел из Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 16:59 "Манчестер Юнайтед" прошел "Барселону" в Лиге Европы Новости футбола Сегодня, 16:40 Дортмундская "Боруссия" может потерять основного защитника бесплатно Новости футбола Сегодня, 16:20 "Барселона" нацелилась на японского таланта Новости футбола Сегодня, 15:55 "Ливерпуль" поддержит Клоппа в летнее трансферное окно Новости футбола Сегодня, 15:42 Дортмундская "Боруссия" перехватила трансферную цель "Ювентуса" Новости футбола Сегодня, 15:34 "Байер" выбил "Монако" из Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 15:15 ПСВ вылетел из Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 14:55 Ди Мария вывел "Ювентус" в 1/8 финала Лиги Европы
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 24 фев 2023 Прогноз на матч Майнц - Боруссия Менхенгладбах 24 февраля 2023 года Футбол 24 фев 2023 Прогноз на матч Эльче - Бетис 24 февраля 2023 года Футбол 25 фев 2023 Прогноз на матч Лестер - Арсенал 25 февраля 2023 года Футбол 25 фев 2023 Прогноз на матч Борнмут - Манчестер Сити 25 февраля 2023 года