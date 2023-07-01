"Лестер" купил полузащитника сборной Англии

Пресс-служба “Лестера” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Уинкса.

Клуб заплатил за 27-летнего футболиста 11,6 миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2026 года.

Уинкс выступал за “Тоттенхэм” с 2014 года. Всего он провел за клуб 203 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. За сборную Англии сыграл 10 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.