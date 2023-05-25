Лэмпард разрушил надежды "Челси" на успешный следующий сезон

Фрэнк Лэмпард выразил опасения по поводу того, что "Челси" не сможет быстро набрать форму в следующем сезоне.

По словам наставника “синих”, Премьер-лига быстро развивается, и все команды стараются делать одно и то же.

"Мой опыт говорит о том, что выключившись, снова включиться непросто, и это может стать главным испытанием для "Челси" в следующем сезоне.

Но это уже не мое дело. Я лишь могу сказать, что такое выключение может затруднить возобновление игры на высоком уровне", - добавил он.

Напомним, что Лэмпард будет тренировать “Челси” лишь до конца этого сезона.