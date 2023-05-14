Лэмпард нашел главную проблему "Челси"
Новости футбола Сегодня, 04:52
Фото: твиттер Челси
После матча с "Ноттингем Форест" (2:2) в АПЛ главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил свое мнение об игре команды.
По словам наставника, для победы нужны “убийцы на поле”, которые могут забивать голы, и в настоящее время у команды их недостаточно.
За три тура до конца чемпионата "Челси" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 43 очками.
В следующем туре команда сыграет с "Манчестер Сити". Матч состоится 21 мая.
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