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Легионер киевского "Динамо" перешел в "Андерлехт"

Новости футбола Сегодня, 15:55
Легионер киевского "Динамо" перешел в "Андерлехт" Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Пресс-служба киевского “Динамо” на официальном сайте объявила о переходе голландского полузащитника Джастина Лонвейка в “Андерлехт" из Брюсселя.

Бельгийский клуб арендовал футболиста на один год. Летом 2024 года “Андерлехт” получит приоритетное право на выкуп трансфера голландца.

23-летний Лонвейк выступает за “Динамо” с сентября 2022 года. Он перешел в украинский клуб из датского “Вибора”. Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. Всего он провел за киевский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. Ранее он также играл за ПСВ и “Утрехт”.

Лонвейк с 2017 по 2018 год играл за юношескую сборную Нидерландов. Он провел за голландскую команду девять матчей, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи, а также получил три желтые карточки.

Напомним, что в прошлом сезоне “Динамо” финишировало на четвертом месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Таким образом, киевский клуб завоевал право сыграть в Лиге Конференций в сезоне-2023/2024.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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