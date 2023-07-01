Легендарный футболист "Барселоны" покинул "Виссел Кобе"

Пресс-служба “Виссел Кобе” на официальном сайте объявила об уходе испанского полузащитника Андреса Иньесты.

Японский клуб поблагодарил футболиста за игру и пожелал удачи в дальнейшей карьере. Таким образом, испанец стал свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно.

39-летний Иньеста выступал за “Виссел Кобе” с 2018 года. Всего он провел за клуб 134 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 25 результативных передач. Ранее он играл за “Барселону”. В составе “Виссел Кобе” он выиграл Кубок Японии и Суперкубок Испании.