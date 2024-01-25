Легендарный Андрей Шевченко возглавил украинский футбол

Обладатель Золотого мяча-2004 и легенда Милана Андрей Шевченко выбран новым президентом Украинской ассоциации футбола.

Шевченко был единственным кандидатом на эту должность. За его избрание проголосовали все члены Конгресса.

Ранее эту должность занимал вице-президент УЕФА Андрей Павелко, который пребывает под стражей из-за подозрений в коррупции.

С 2016 по 2021 год Андрей Шевченко был главным тренером сборной Украины, которую он вывел в четвертьфинал чемпионата Европы-2020. После этого он безуспешно тренировал Дженоа.

В качестве футболиста, помимо Милана, он выступал за Челси и киевское Динамо. За сборную Украины Шевченко сыграл 111 матчей и забил 48 голов.