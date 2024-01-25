Легендарный Андрей Шевченко возглавил украинский футбол
Новости футбола Сегодня, 06:28
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Обладатель Золотого мяча-2004 и легенда Милана Андрей Шевченко выбран новым президентом Украинской ассоциации футбола.
Шевченко был единственным кандидатом на эту должность. За его избрание проголосовали все члены Конгресса.
Ранее эту должность занимал вице-президент УЕФА Андрей Павелко, который пребывает под стражей из-за подозрений в коррупции.
С 2016 по 2021 год Андрей Шевченко был главным тренером сборной Украины, которую он вывел в четвертьфинал чемпионата Европы-2020. После этого он безуспешно тренировал Дженоа.
В качестве футболиста, помимо Милана, он выступал за Челси и киевское Динамо. За сборную Украины Шевченко сыграл 111 матчей и забил 48 голов.
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