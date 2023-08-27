Лацио потерпел поражение в домашнем матче чемпионата Италии

В матче второго тура чемпионата Италии римский “Лацио” на своем поле потерпел поражение от генуэзского “Дженоа". Матч состоялся в Риме на стадионе “Олимпико” и завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол был забил на 16-й минуте. Отличился Матео Ретеги.

“Дженоа”, набрав три очка, вышла на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. “Лацио” с 0 очков находится в зоне вылета на 18-м месте.

В третьем туре Серии А “Лацио” на выезде сыграет с действующим чемпионом страны “Наполи”. Матч состоится 2 сентября.

“Лацио” Рим – “Дженоа” Генуя - 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 16 Ретеги.

“Лацио”: Проведель, Романьоли, Казале, Марушич (Пеллегрини, 66), Луис Альберто, Катальди (Кастельянос, 79), Камада (Весино, 66), Ладзари, Фелипе Андерсон (Исаксен, 66), Дзакканьи, Иммобиле.

“Дженоа”: Жозеп Мартинес, Сабелли (Аарон Мартин, 85), Бани, Дрэгушин, Васкес, Бадель, Стротман (Торсбю, 70), Малиновский (Хефти, 70), Френдруп, Гудмундссон (Ягелло, 90), Ретеги (Экубан, 70).

Желтые карточки: Катальди (38), Френдруп (39), Малиновский (61), Пеллегрини (90), Дзакканьи (90), Иммобиле (90).