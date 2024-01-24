Кубок африканских наций. Нулевые ничьи в группе Е

Состоялся заключительный тур группового этапа в группе E на Кубке африканских наций. Намибия сыграла против Мали, а ЮАР против Туниса.

Намибия - Мали - 0:0

Всю игру Мали больше контролировал мяч, однако, они нанесли только два удара в створ ворот. Намибия, в свою очередь, осуществила только один удар. Забить никому не удалось и матч завершился при нулевой ничьей. Мали набрал пять очков после трех туров и занимает первую строчку в группе E. Намибия имеет четыре очка и заняла третье место.

Южная Африка - Тунис - 0:0

Тунису была нужна победа, чтобы побороться за плей-офф. Однако матч получился довольно равным. Южная Африка не дала Тунису создать каких-то моментов у своих ворот. ЮАР выходит в плей-офф со второго места и имеет в активе четыре очка. Тунис вылетает из турнира с двумя очками.