Главная Новости Крупные победы "Фейеноорда" и АЗ, успехи "Аякса" и ПСВ: результаты 29-го тура Эредивизии

Крупные победы "Фейеноорда" и АЗ, успехи "Аякса" и ПСВ: результаты 29-го тура Эредивизии

Новости футбола Сегодня, 05:50
Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 29-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить крупные победы “Фейеноорда” и АЗ над “Камбуром” и “Фортуной”, а также успехи “Аякса” и ПСВ в поединках с “Эмменом” и “Волендамом”.

“Аякс” - “Эммен” - 3:1 (2:0)
Голы: Санчес, 22 - 1:0, Бергвейн, 37 - 2:0, Антониссе, 59 - 2:1, Тадич, 80 - 3:1

“Камбур” - “Фейеноорд” - 0:3 (0:1)
Голы: Хименес, 17 - 0:1, Шиманьски, 51 - 0:2, Макинтош, 64 (автогол) - 0:3

“Волендам” - ПСВ - 2:3 (0:2)
Голы: де Йонг, 33 - 0:1, Тиль, 40 - 0:2, Мбуямба, 56 - 1:2, Тиль, 58 - 1:3, ван Мигем, 62 - 2:3

"Фортуна" - АЗ - 0:3 (0:2)
Голы: Одгор, 24 - 0:1, Керкез, 42 - 0:2, Павлидис, 84 - 0:3

"Эксельсиор" - "Гоу Эхед Иглс" - 2:1 (0:0)
Голы: Дриош, 54 - 1:0, Виллюмссон, 61 - 1:1, Баас, 65 - 2:1

"Валвейк" - "Гронинген" - 2:1 (0:0)
Голы: Крамер, 64 - 1:0, Пепи, 67 - 1:1, Крамер, 86 (с пенальти) - 2:1

"Спарта" - "Херенвен" - 4:0 (1:0)
Голы: Пинту, 39 - 1:0, Намли, 51 - 2:0, Самбо, 68 - 3:0, ван Кроой, 77 - 4:0

НЕК - "Витесс" - 1:4 (0:2)
Голы: Беро, 25 - 0:1, Козловски, 28 - 0:2, ван Рой, 68 (автогол) - 0:3, Пропер, 70 - 1:3, Фламинго, 83 - 1:4

"Утрехт" - "Твенте" - 1:0 (0:0)
Гол: ван де Стрек, 70 - 1:0

Положение команд: "Фейеноорд" - 70, "Аякс", ПСВ - 62, АЗ - 57, "Спарта" - 52, "Твенте" - 51, "Утрехт" - 45, "Валвейк" - 38 (28), "Херенвен" - 38, НЕК - 35, "Фортуна" - 32, "Гоу Эхед Иглс" - 30 (28), "Витесс" - 30, "Волендам", "Эксельсиор" - 27, "Эммен" - 25, "Гронинген" - 17, "Камбур" - 16.

Не пропустите: Эдегор установил рекорд "Арсенала".

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Аякс АЗ Алкмар Фейенорд ПСВ Эйндховен Эредивизи Нидерланды
Популярные новости
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 13:30 "Манчестер Юнайтед" победил "лесников" в матче АПЛ
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 12:14 "Барселона" вновь не выиграла в матче Ла Лиги
Фото: твиттер "Вест Хэма"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 10:58 "Арсенал" упустил победу в лондонском дерби
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 10:19 "Шахтер" уверенно обыграл аутсайдера УПЛ
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола 15 апр 2023, 17:09 "Реал" победил аутсайдера Ла Лиги
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола 15 апр 2023, 17:01 ПСЖ уверенно обыграл конкурента за чемпионство в Лиге 1
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:30 Руководитель "Барселоны" высказался о ситуации с Гави Новости футбола Сегодня, 05:50 Крупные победы "Фейеноорда" и АЗ, успехи "Аякса" и ПСВ: результаты 29-го тура Эредивизии Новости футбола Сегодня, 05:10 "Реал" определился с заменой Кариму Бензема Новости футбола Сегодня, 04:30 Потери "Баварии" и "Боруссии" Д, крупная победа "Шальке": результаты 28-го тура Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 03:50 "Челси" определил идеального кандидата на пост главного тренера Новости футбола Сегодня, 03:00 Победа "Шахтера", потеря "Динамо", феерия "Металлиста" и "Вереса": результаты 21-го тура УПЛ Новости футбола Вчера, 16:55 Главные новости дня: 16 апреля Новости футбола Вчера, 16:42 "Рома" Моуринью уверенно выиграла в домашнем матче Серии А Новости футбола Вчера, 16:37 "Марсель" уверенно победил аутсайдера "Труа" Новости футбола Вчера, 16:22 "Ювентус" определил приоритетную трансферную цель на лето
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Сельта - Мальорка 17 апреля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лидс - Ливерпуль 17 апреля 2023 года Футбол 18 апр 2023 Прогноз на матч Челси - Реал Мадрид 18 апреля 2023 года Футбол 18 апр 2023 Прогноз на матч Наполи - Милан 18 апреля 2023 года Футбол 19 апр 2023 Прогноз на матч Интер - Бенфика 19 апреля 2023 года Футбол 19 апр 2023 Прогноз на матч Бавария - Манчестер Сити 19 апреля 2023 года