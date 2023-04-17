Крупные победы "Фейеноорда" и АЗ, успехи "Аякса" и ПСВ: результаты 29-го тура Эредивизии

Состоялись матчи 29-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить крупные победы “Фейеноорда” и АЗ над “Камбуром” и “Фортуной”, а также успехи “Аякса” и ПСВ в поединках с “Эмменом” и “Волендамом”.

“Аякс” - “Эммен” - 3:1 (2:0)

Голы: Санчес, 22 - 1:0, Бергвейн, 37 - 2:0, Антониссе, 59 - 2:1, Тадич, 80 - 3:1

“Камбур” - “Фейеноорд” - 0:3 (0:1)

Голы: Хименес, 17 - 0:1, Шиманьски, 51 - 0:2, Макинтош, 64 (автогол) - 0:3

“Волендам” - ПСВ - 2:3 (0:2)

Голы: де Йонг, 33 - 0:1, Тиль, 40 - 0:2, Мбуямба, 56 - 1:2, Тиль, 58 - 1:3, ван Мигем, 62 - 2:3

"Фортуна" - АЗ - 0:3 (0:2)

Голы: Одгор, 24 - 0:1, Керкез, 42 - 0:2, Павлидис, 84 - 0:3

"Эксельсиор" - "Гоу Эхед Иглс" - 2:1 (0:0)

Голы: Дриош, 54 - 1:0, Виллюмссон, 61 - 1:1, Баас, 65 - 2:1

"Валвейк" - "Гронинген" - 2:1 (0:0)

Голы: Крамер, 64 - 1:0, Пепи, 67 - 1:1, Крамер, 86 (с пенальти) - 2:1

"Спарта" - "Херенвен" - 4:0 (1:0)

Голы: Пинту, 39 - 1:0, Намли, 51 - 2:0, Самбо, 68 - 3:0, ван Кроой, 77 - 4:0

НЕК - "Витесс" - 1:4 (0:2)

Голы: Беро, 25 - 0:1, Козловски, 28 - 0:2, ван Рой, 68 (автогол) - 0:3, Пропер, 70 - 1:3, Фламинго, 83 - 1:4

"Утрехт" - "Твенте" - 1:0 (0:0)

Гол: ван де Стрек, 70 - 1:0

Положение команд: "Фейеноорд" - 70, "Аякс", ПСВ - 62, АЗ - 57, "Спарта" - 52, "Твенте" - 51, "Утрехт" - 45, "Валвейк" - 38 (28), "Херенвен" - 38, НЕК - 35, "Фортуна" - 32, "Гоу Эхед Иглс" - 30 (28), "Витесс" - 30, "Волендам", "Эксельсиор" - 27, "Эммен" - 25, "Гронинген" - 17, "Камбур" - 16.

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