Эдегор установил рекорд "Арсенала"

Норвежский хавбек “Арсенала” Мартин Эдегор установил клубный рекорд по числу голов для полузащитников на выезде в одном сезоне.

В матче 31-го тура Премьер-лиги норвежец отметился голом в ворота “Вест Хэма” (2:2) и на его счету стало восемь голов в гостях.

В нынешнем сезоне 24-летний Эдегор провел за “Арсенал” 38 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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