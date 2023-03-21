“Кристал Пэлас” получил нового главного тренера

Рой Ходжсон стал новым главным тренером “Кристал Пэлас”.

Контракт с 75-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2022/2023.

По словам тренера, его задача сейчас — изменить судьбу команды и сохранить ее прописку в АПЛ.

Он уверен, что болельщики будут поддерживать команду в борьбе за победы, начиная с ближайшего матча с “Лестером”.

Отметим, что Ходжсон уже возглавлял команду с 2017 по 2021 год.